Pazarcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pazarcı Maaşları, Pazarcı İş İlanları

Pazarcı görev tanımı nedir, Pazarcı ne iş yapar, Pazarcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pazarcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pazarcı Tanımı;

Semt pazarlarında meyve, sebze ve bakliyat gibi tarım ürünlerinin satışını yapan kişidir.

Pazarcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pazarcı Maaşları

Pazarcı maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük Pazarcı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pazarcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pazarcı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Pazarcı Ne İş Yapar?

Pazarcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toptancı halinden meyve ve sebzelerin alımını yapmak,

b) Meyve ve sebzeleri kasa veya çuvallar içinde pazaryerine getirmek,

c) Sergiyi hazırlamak, branda çekmek, ürünlerin teşhirini yapmak, sergi hazırlamak,

d) Çürük olan ürünleri seçmek ayırmak,

e) Meyve ve sebze çeşitleri üzerlerine fiyat etiketlerini koymak,

f) Müşterilerin istediği ürünleri terazide tartmak, poşete koymak,

g) Bedelini müşteriden almak, gerektiğinde para üstü vermek,

h) Eksilen, biten ürünleri sergiye tamamlamak,

i) Pazar sonunda elinde kalan ürünlerin muhafaza edilmesi işlemlerini yapmak,

j) Pazar bitince sergiyi, brandayı, kasaları, toplamak, aracına yerleştirmek,

k) Kullanılan araç gereç ve malzemelerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pazarcı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Sokak, Tezgah Ve Pazar Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Büfe, Baraka Türü Dükkan, Sabit Tezgah, Stant Vb. Yerlerdeki Satış Elemanları İle Pazarcılar

Pazarcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pazarcı mesleğinin meslek kodu 5211.02 olarak belirlenmiştir



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