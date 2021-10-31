Pazarlama Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Pazarlama Müdürü görev tanımı nedir, Pazarlama Müdürü ne iş yapar, Pazarlama Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pazarlama Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pazarlama Müdürü Tanımı;

Pazarlama Müdürü;iş organizasyonu yapan, stratejik pazarlama planlaması, ürün geliştirme, ürün tutundurma çalışmaları ile ürün dağıtım ağını yöneten, ürün fiyatlandırmasını yapan, müşteri ilişkileri yönetim sistemini geliştiren, işletmenin bütçeleme çalışmalarına katkı veren, iş geliştirme ve verimlilik çalışmaları ile mesleki gelişim çalışmalarını yürüten ve pazarlama birimi personelini yöneten kişidir.

Pazarlama Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Pazarlama Müdürü Maaşları

Pazarlama Müdürü maaşı ortalama aylık 10.000 - TL’dir. En düşük Pazarlama Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 20.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pazarlama Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Pazarlama Müdürü İş İlanları İçin Tıklayın

Pazarlama Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Pazarlama Müdürü Ne İş Yapar?

Pazarlama Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pazarlama birimi iş programlarını hazırlamak,

b) İşletme birimleri ile düzenlenen toplantılara katılmak,

c) İşletmeyi dış organizasyonlarda temsil etmek,

d) Proje ve ihale bazlı alımlar için teklif /sözleşme hazırlanmasına katkı vermek,

e) Proje ve ihale bazlı yönetim süreçlerini desteklemek,

f) İşletmenin yıllık envanter sayımına katkı vermek,

g) Pazarlamaya yönelik teşvikleri takip etmek,

h) Mevcut durum değerlendirmesi yapmak,

i) Pazarlama amaç ve hedeflerini belirlemek,

j) Pazarlama stratejilerini belirlemek,

k) Pazarlama bilgi sistemini değerlendirmek,

l) Hedef pazar belirleme ve konumlandırma çalışmalarını sevk ve idare etmek,

m) Pazarlama karmasını planlamak,

n) Pazarlama karması planlamasının izleme ve değerlendirmesini yapmak,

o) Ürün özelliklerini değerlendirmek,

p) Ürün konsepti geliştirmek,

q) Ürünün markalaşma çalışmalarını değerlendirmek,

r) Ürün karmasını oluşturmak,

s) Fiyat belirlemesi yapmak,

t) İndirim/iskonto oranlarını ve dönemlerini/ kampanyaları belirlemek,

u) Bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarını değerlendirmek,

v) Kişisel satış çalışmalarını geliştirmek,

w) Ürüne ilişkin reklam çalışmalarını yürütmek,

x) Ürüne ilişkin reklam çalışmalarını yürütmek,

y) Halkla ilişkiler ve duyurum (publicity) faaliyetlerini koordine etmek,

z) İşletmenin/markanın imaj ve itibarına yönelik çalışmaları koordine etmek,

aa) Ürün dağıtım ağını belirlemek,

bb) Ürün dağıtım aracıları ilişkilerini planlamak,

cc) Ürün dağıtım ağında yer alan aracıların performansını değerlendirmek,

dd) Müşteri pazar bölümlerini (segmentlerini) belirlemek,

ee) Müşteri hizmet sürecini geliştirmek,

ff) Müşteri hizmet stratejilerini geliştirmek,

gg) Satış sonrası müşteri hizmetleri sürecini yönetmek,

hh) Müşteri şikâyetlerinin yönetilmesini sağlamak,

ii) Müşteri tatmin araştırmalarının yapılmasını sağlamak,

jj) İşletmenin bütçeleme çalışmalarına katkı vermek,

kk) İş geliştirme ve verimlilik çalışmaları yürütmek ,

ll) Pazarlama birimi personelini yönetmek,

mm) Mesleki gelişim çalışmalarını yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pazarlama Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Pazarlama Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pazarlama Müdürü mesleğinin meslek kodu 1221.08 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Pazarlama Müdürü maaşlarına ek sizlerde Pazarlama Müdürü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?