Pekmez İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pekmez İmalat Elemanı görev tanımı nedir, Pekmez İmalat Elemanı ne iş yapar, Pekmez İmalat Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pekmez İmalat Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pekmez İmalat Elemanı Tanımı;

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Pekmez İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pekmez İmalat Elemanı Maaşları

Pekmez İmalat Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pekmez İmalat Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pekmez İmalat Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.10

Meslek Adı :

Pekmez İmalat Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş veya kuru üzüm, dut vb. meyvelerden klasik yöntemlerle pekmez imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pekmez İmalat Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaş üzüm,dut vb. meyveleri toplamak,

b) Toplanan meyvelerden ekşi ve çürük olanları ayırmak,

c) Toplanan meyve üzerinde toz, toprak, tarımsal ilaç kalıntılarını temizlemek,

d) Meyvelerin sap ve çöp gibi kısımlarını temizlemek,

e) Üzüm, dut vb. meyveleri uygun kaplara doldurarak preslemek suretiyle şırasını çıkarmak,

f) Şıra içersinde bulunan kabuk parçacıklarını süzerek ayıklamak.

g) Şırayı kazana alarak hafif ateşte belirli sürede ısıtmak ve ısıtma sırasında pekmez toprağı katılarak şıranın asidini almak ve kestirme yapmak,

h) Kestirme işleminde üste çıkan köpükleri kepçelerle almak,

i) Kestirilen şırayı, durulması için bir kapta belirli bir zaman bekletmek.

j) Bekleme süresi sonunda şıranın alta çöken tortusundan üste çıkan duru kısmını ayırmak,

k) Pekmez kaynatma kazanlarına şırayı aktarmak,

l) Kaynatma kazanına aktarılan duru şırayı hafif ateşte istenen kıvamda yavaş yavaş kaynatmak,

m) Şıranın kaynama ile koyulaşması sırasında oluşarak üste çıkan köpükleri almak,

n) Şırayı kepçe ile karıştırarak pekmezin oluşumunu gözlemleyip takip etmek,

o) Pekmezin kendine has koku yaymaya başlaması ve renk değişimini gözlemlemek,

p) Kaynama sırasında taşmayı önlemek amacıyla kevgir ile savurmak,

q) Pekmezi dinlenme ve soğumaya bırak,

r) Soğuma ve dinlenme sonrası kaplara pekmezi aktarmak,

s) Pekmez kuru meyveden yapılacaksa yeteri kadar nemlendirmek, kıyma makinesinden geçirmek ve özünü çıkarmak suretiyle pekmez üretimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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