Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.28

Meslek Adı :

Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçaların yüzlerinden skarpela ile ince talaş alan ve talaş alınan yüzleri zımparalayarak perdahlayan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı skarpelaları ve zımparaları seçmek, b) İşlenecek parçanın ölçülerine uygun olan konik tarağı motor miline takmak,

c) Dönen noktanın bulunduğu fener kısmını ve makine siperini ayarlamak,

d) İşlenecek parçayı tarak ile dönen nokta arasına yerleştirerek makineyi çalıştırmak,

e) İki eliyle tuttuğu skarpelayı dönen parçaya temas ettirerek, parçadan belirli ölçülerle talaşlamak,

f) Talaş alınan parçanın yüzüne zımpara kağıdı tutarak perdahlanmasını sağlamak,

g) İşlenen parçayı makineden çıkartarak kontrol eder ve gerekirse işlemi tekrarlamak,

h) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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