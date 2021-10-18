Perde İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Perde İmal İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Perde İmal İşçisi görev tanımı nedir, Perde İmal İşçisi ne iş yapar, Perde İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perde İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perde İmal İşçisi Tanımı;

Çeşitli özellikte, perdeler, ev perdeleri, tül ve katlamalı perdeler, mutfak ve çocuk odası perdeleri ve özel perdeler imal eden kişidir.

Perde İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Perde İmal İşçisi Maaşları

Perde İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4.450 - TL’dir. En düşük Perde İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perde İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Perde İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Perde İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Perde İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pencereye göre perde modeli belirlemek,

b) Pencereye ve modele göre ölçü almak,

c) Modele uygun kumaş seçmek,

d) Kumaş hesabı yapmak,

e) Perde kumaşını kesmek

f) Düz/basit Perde dikimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Perde İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Perde İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Perde İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8152.14 olarak belirlenmiştir



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