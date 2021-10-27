Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası görev tanımı nedir, Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası ne iş yapar, Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Tanımı;

Müşterilerin talepleri doğrultusunda perde ve jaluzi takılacak yerlerin ölçüsünü alan, beğenlen ürünleri hazırlayan ve montajını yapan kişidir.

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Maaşları

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası maaşı ortalama aylık 5.700- TL’dir. En düşük Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Ne İş Yapar?

Perde ve Jaluzi Montaj Ustası. işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri adreslerine gitmek perde ve jaluzi yerinin ölçüsünü almak,

b) Müşterinin beğendiği kumaş ve malzemelerden perde ve jaluzileri hazırlamak,

c) Hazırladığı ürünleri yerlerine monte etmek,

d) Montajı biten perde ve jaluzilerin çalışan aksamlarını kontrol etmek, hatalı yerleri düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası mesleğinin meslek kodu 8219.08 olarak belirlenmiştir



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