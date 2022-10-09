Peynir İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Peynir İmal Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Peynir İmal Makinesi Operatörü ne iş yapar, Peynir İmal Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Peynir İmal Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Peynir İmal Makinesi Operatörü Tanımı;

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Peynir İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Peynir İmal Makinesi Operatörü Maaşları

Peynir İmal Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Peynir İmal Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Peynir İmal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.82

Meslek Adı :

Peynir İmal Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bölümündeki makine ve ekipmanları kullanarak üretim programında talep edilen cins, kalite ve miktarda peyniri üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Peynir imal Makinesi Operatörü), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pastör ünite tankından peynirlik sütün, dov makinesi tankına gelmesi için gerekli işlemleri yapmak ve sütü dov makinesine almak,

b) Kazana gelen sütten numune almak ve laboratuarda analizini yaptırarak PH değerinin istenilen değerlerde olup olmadığını öğrenmek, gerektiğinde sütü değiştirmek,

c) Makine kazanı içerisindeki karıştırıcı/kesici kollar çalıştırılarak sütün karıştırılmasını sağlamak ,

d) Katkı maddeleri ve peynir mayasını hazırlamak,

e) Katkı maddelerini makine kazanı içerisine boşaltmak ve karıştırma işlemine tabi tutarak homojen hale getirmek, f) Tank içindeki homojene süte peynir mayasını kattıktan sonra üç dakika kadar karıştırmak,

g) Sütün pıhtılaşması için kazan da belli bir süre dinlendirmek,

h) Pıhtılaşma istenilen kıvama geldikten sonra karıştırıcı kollarının keskin tarafıyla kazan içinde otomatik kesim işlemlerini yapmak,

i) Dov makinesi içerisindeki peynir suyu ve peynir telemesinin açık tekne makinesine aktarmak,

j) Açık tekneye alınan peynir telemesini peynir suyu içinde bekleterek ürünün fermantasyonunu sağlamak,

k) Açık teknedeki peynir suyunu tahliye pompaları yardımıyla pastör ünitesine göndermek,

l) Açık teknede bekletilen peynir istenilen PH değerine geldiğinde peynir kalıba basılıp gerektiğinde soğuk hava deposuna almak,

m) Üretim işlemleri sonunda çalıştığı alanın, kullandığı makine ve ekipmanların temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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