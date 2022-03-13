Pide Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pide Ustası Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pide Ustası Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pide Ustası Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pide Ustası Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pide Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Pide Ustası Yardımcısı Maaşları

Pide Ustası Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Pide Ustası Yardımcısı maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pide Ustası Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.16

Meslek Adı :

Pide Ustası Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kıymalı, kaşarlı, pastırmalı, karışık, sebzeli vb. pide çeşitlerini hazırlama ve pişirilen yerlerde pide ustasına yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pide Ustası Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırını yakmak, fırını kullanıma hazır hale getirmek,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Pide hamurunu yoğurmak, gramajını ayarlayarak pide sayısı kadar bölmek, vb. işlerde yardım etmek, d) Hamuru yapacağı pide çeşidine göre elleriyle açmak,

e) Kıymalı, kaşarlı, patatesli, pastırmalı vb. harçları hazırlamak,

f) Pide harcını pide hamuru üzerine yaymak,

g) Uygun sıcaklıkta ve sürede pişirme işlemini yapmak,

h) Pişen pideleri keserek porsiyonlamak, servise hazır hale getirmek,

i) Fırının ve kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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