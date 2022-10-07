Pik Dökümcüsü (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pik Dökümcüsü (Makine İle) görev tanımı nedir, Pik Dökümcüsü (Makine İle) ne iş yapar, Pik Dökümcüsü (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pik Dökümcüsü (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pik Dökümcüsü (Makine İle) Tanımı;

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Pik Dökümcüsü (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pik Dökümcüsü (Makine İle) Maaşları

Pik Dökümcüsü (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Pik Dökümcüsü (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pik Dökümcüsü (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.82

Meslek Adı :

Pik Dökümcüsü (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Pik dökme makinesini çalıştırarak pik dökümünü yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Pik Dökümcüsü (makine İle ) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kanal için gerekli kumu hazırlamak ve su ile karıştırarak erimiş metalin akacağı kanalı yapmak,

b) Kanalı sıcak hava ile kurutmak,

c) Makinenin ve potanın ağzındaki sakalları ve potanın içini temizlemek,

d) Makine kalıplarına erimiş metali doldurmak,

e) Makineyi çalıştırıp otomatik olarak pik dökümü yapılmasını sağlamak,

f) Dökümden sonra dökülen pik artıklarını ve hurdalarını vagonlara atmak,

g) Kırılan kalıpların değiştirilmesini temin etmek,

h) Makineyi temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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