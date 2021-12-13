Pilates Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Pilates Eğitmeni Maaşları ve İş İlanları

Pilates Eğitmeni görev tanımı nedir, Pilates Eğitmeni ne iş yapar, Pilates Eğitmeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pilates Eğitmeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pilates Eğitmeni Tanımı;

Bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, eğitim verdiği kişileri, Pilates kural ve tekniklerine uygun olarak çalıştıran kişidir.

Pilates Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Pilates Eğitmeni Maaşları

Pilates Eğitmeni maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Pilates Eğitmeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pilates Eğitmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pilates Eğitmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pilates Eğitmeni Ne İş Yapar?

Pilates Eğitmeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pilates 1. Kademe (Yardımcı Eğitmen): En az bir kademe üst düzey eğitmenin yanında, başlangıç düzeyi Mat, Reformer ve Kadillak eğitimi yaptırmak,

b) Pilates 2. Kademe (Eğitmen): Yalnız ba?ına orta düzey Mat, Reformer ve Kadillak eğitimi yaptırmak,

c) Pilates 3. Kademe (Kıdemli Eğitmen): ?leri düzey Mat, Reformer ve Kadillak eğitimi ile Chair-Barell eğitimi yaptırmak,

d) Pilates 4. Kademe (Ba? Eğitmen): Tüm Pilates aletlerini kullanarak repertuar yaptırmak,

e) Pilates 5. Kademe (Usta Eğitmen): Özel bireyler ile sakatlıkların tedavisine yönelik eğitimleri yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pilates Eğitmeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Pilates Eğitmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pilates Eğitmeni mesleğinin meslek kodu 3422.68 olarak belirlenmiştir

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