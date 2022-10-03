Piliç Kesim ve İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı görev tanımı nedir, Piliç Kesim ve İşleme Elemanı ne iş yapar, Piliç Kesim ve İşleme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Piliç Kesim ve İşleme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı Tanımı;

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Piliç Kesim ve İşleme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı Maaşları

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Piliç Kesim ve İşleme Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Piliç Kesim ve İşleme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.30

Meslek Adı :

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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