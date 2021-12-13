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Planlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Şefi Maaşları ve Planlama Şefi İş İlanları

Planlama Şefi iş yeri ve kuruluşların işlerini hazırlayıp planlayan, planlanan işlerinin işleyişini takip eden kişidir Planlama Şefi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Planlama Şefi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Planlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Şefi Maaşları ve Planlama Şefi İş İlanları

Planlama Şefi görev tanımı nedir, Planlama Şefi ne iş yapar, Planlama Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planlama Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planlama Şefi Tanımı

iş yeri ve kuruluşların işlerini hazırlayıp planlayan, planlanan işlerinin işleyişini takip eden kişidir.

Planlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Planlama Şefi Maaşları

Planlama Şefi maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Planlama Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planlama Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Planlama Şefi İş İlanları İçin Tıklayın

Planlama Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Planlama Şefi Ne İş Yapar?

Planlama Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: iş yeri ve kuruluşların işlerini hazırlayıp planlayan, planlanan işlerinin işleyişini takip eden kişidir.

Planlama Şefi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Üretim Büro Elemanları

Planlama Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Planlama Şefi mesleğinin meslek kodu 4322.05 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Planlama Şefi maaşlarına ek sizlerde Planlama Şefi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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