Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

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Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.60

Meslek Adı :

Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İleri geri hareket eden bir tabla üzerine bağlanmış metale talaş alma bıçağı ile dalışlar yapan elektrik gücü ile çalışan bir planya tezgahını ayar eden ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek parçanın projelerini ve diğer şartnamelerini incelemek,

b) Civatalar, klempler veya diğer aletlerle metali tezgahın tablasına doğru olarak bağlamak,

c) Talaş alma bıçağını seçer ve tezgaha tespit etmek,

d) Tablanın çalışma hızını, ileri geri hareket limitini ve diğer kontrolleri ayar etmek,

e) Planya tablasını ileri geri hareket ettirmek üzere tezgahı çalıştırmak,

f) Planya bıçağını metale daldırmak için tezgahı el çarkları ile veya otomatik kontrol ayarlarını yapmak,

g) Otomatik olarak çalıştırmak,

h) Gerekirse planya bıçağını ve metalin durumunu değiştirmek,

i) Ölçme aletleri yardımı ile talaş alma işleminin seyrini kontrol etmek ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,

j) Tezgahı bir operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar edebilmek,

k) Metali talaş almaya başlamadan önce işaretleyebilir ve tezgah takımlarını bileyebilmek,

l) Belirli tipteki bir planya tezgahında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayıt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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