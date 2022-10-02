Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

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Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.61

Meslek Adı :

Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İleri-geri hareket eden bir tablaya bağlanan ve mükerrer işe göre ayarlanmış metal parçaları işleyen elektrikli bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metali tezgah tablası üzerindeki bağlama aparatına takmak,

b) Tezgahı çalıştırarak tablayı ileri-geri hareket ettirmek, c) Bıçakları daldırmak maksadıyla el çarklarını kullanmak ve otomatik kontrolleri çalıştırmak, d) Talaş alma işleminin seyrini gözle takip etmek ve işin bitiminde metal parçaları tezgahtan almak, e) Parçaları bir ölçme aletiyle kontrol etmek ve hataları bildirmek ve işlemleri gerekirse diğer parçalar üzerinde tekrarlamak, f) Tezgah üzerinde basit ayarlar yapabilmek, g) Bıçakları değiştirebilmek ve tezgahı temizleyip yağlayabilmek, h) Çalıştırılan planya tezgahının tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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