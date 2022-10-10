Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi görev tanımı nedir, Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi ne iş yapar, Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi Tanımı;

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Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi Maaşları

Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.64

Meslek Adı :

Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik çamuru ve alçıyı şekillendirebilen, tekniklerine uygun ürün oluşturan, bunların kalıplarını alabilen, ürünlerin sırlama ve pişirim işlemlerini yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çimdikleme ve sıvama yöntemi ile form şekillendirmek

b) Sucuk yöntemi ile form şekillendirmek

c) Plaka yöntemi ile form şekillendirmek

d) Pim çeşitlerini yapmak

e) Seramik ve cam fırınlamak

f) Modüler pano modelini yapmak

g) Modüler panonun kalıbını almak

h) Çekirdekli modeli şekillendirmek

i) Çekirdekli modelin çok parçalı kalıbını almak

j) Kalıplara döküm yapmak

k) Sır hazırlamak

l) Sırlama yöntemlerini uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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