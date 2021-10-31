Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü ne iş yapar, Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Tanımı;

Çevredeki atık plastik malzemelerin toplanması organize edilmesi ve geri dönüşüm tesislerinde geri dönüşüm işini planlayan ve yürüten kişidir.

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8142.36 olarak belirlenmiştir

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