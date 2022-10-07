Plastik Öğütme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Öğütme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Plastik Öğütme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Plastik Öğütme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Öğütme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Öğütme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Plastik Öğütme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Öğütme Makinesi Operatörü Maaşları

Plastik Öğütme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Plastik Öğütme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Öğütme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.10

Meslek Adı :

Plastik Öğütme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik parçaları belirli irilikte öğüten bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Öğütme Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğütülecek plastik parçaları makinenin deposuna doldurmak,

b) Makinedeki gerekli ayarları yapmak,

c) Makineyi çalıştırarak plastik parçaların istenilen irilikte öğütülmesini sağlamak,

d) Bıçaklı bir makineyle plastik parçaları talaş halinde keseni kıyan ve konkasörle kıran makineleri çalıştırabilir,

e) Kullandığı makinenin tipine göre ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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