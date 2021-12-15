Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) görev tanımı nedir, Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) ne iş yapar, Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Tanımı;

iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle şişirme plastik film üretme bilgi ve becerisine sahip, hammaddeleri üretime hazırlayıp şişirme film ekstrüzyon hattının ayar ve kontrollerini yapar; ürettiği ürünün son işlemlerini yaparak ilgili alana sevk edilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Maaşları

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı ortalama aylık 5.200 - TL’dir. En düşük Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Ne İş Yapar?

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeyi şişirme film üretimine hazırlamak

e) Hammaddeyi üretim alanına getirerek kurutmak

f) Hammaddeye renklendirici ve katkı maddesi karıştırmak ve transfer etmek

g) Üretim hattı ayar ve kontrollerini yapmak

h) Kovan, filtre ve kafa sıcaklıkları kontrol etmek

i) Şişirme havasını kontrol etmek

j) Soğutma suyunu veya yağını kontrol etmek

k) Çekici ve sarıcı merdaneleri kontrol etmek

l) Film soğutma havasını kontrol etmek

m) Balon tutucuyu kontrol etmek

n) Korona ve kenar kontrol ünitesinin kontrolünü yapmak

o) Dilimleme ve yan bıçakların kontrolünü yapmak

p) Şişirme film üretmek

q) Hammaddeyi dozajlama ünitesine yüklemek

r) Isıtıcı üniteleri devreye almak

s) Ekstrüder filtresini değiştirmek

t) Burguya (vidaya) yol vermek

u) Ürünü çekme merdanesinden geçirmek

v) Balon tutucu ayarlarını yapmak

w) Sarıcı merdaneyi çalıştırmak

x) Kesici bıçakları devreye almak

y) Özel işlem (Korona) yapmak

z) Genişlik, uzunluk ve kalınlık ölçümü yapmak

aa) Sağlam şişirme film üretmek

bb) Ürün kontrolü yapmak

cc) Ürün ambalajlaması yapmak

dd) Üretim hattını devreden çıkartmak

ee) Üretim hattının koruyucu bakım ve temizleme işlemlerini yürütmek

ff) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleğinin meslek kodu 8142.29 olarak belirlenmiştir

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