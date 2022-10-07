Plastik Şişirme Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Plastik Şişirme Kalıpçısı görev tanımı nedir, Plastik Şişirme Kalıpçısı ne iş yapar, Plastik Şişirme Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Plastik Şişirme Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Plastik Şişirme Kalıpçısı Tanımı;

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Plastik Şişirme Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Plastik Şişirme Kalıpçısı Maaşları

Plastik Şişirme Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Plastik Şişirme Kalıpçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Plastik Şişirme Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.42

Meslek Adı :

Plastik Şişirme Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şişirme plastik kalıplarının çizimlerini yaparak, bu kalıpların işlenmesi için gerekli bilgisayar programlarını hazırlayıp, bilgisayar kontrollü makinelere aktarılmasını sağlayan ve uygun işleme makinelerinde kalıp imalatını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Plastik Şişirme Kalıpçısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarla çizim yapmak,

b) Geometrik çizimler yapmak,

c) Görünüş çıkarmak,

d) Yüzey sembolleri ve ölçülendirme yapmak,

e) El aletleri ile talaşlı üretim yapmak,

f) Yardımcı ekipmanlarla üretim yapmak,

g) Hidrolik devre çizmek ve devre kurmak,

h) Pnömatik devre çizmek ve devre kurma,

i) CAD CAM programları ile kalıp resmi çizmek,

j) Enjeksiyon şişirme kalıplarını üretmek,

k) Ekstrüzyon şişirme kalıplarını üretmek,

l) Plastik işleme kalıplarının bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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