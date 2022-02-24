Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü Maaşları

Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.62

Meslek Adı :

Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal köşebent profillerini istenilen ölçülerde kesen bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek köşebentlerin ölçülerine göre tezgahın bıçaklarını ve hava basıncını ayarlamak,

b) Tezgahı çalıştırmak,

c) Kesilecek köşebentli bıçaklar altına yerleştirmek ve işaretli kısımları bıçaklara göre hizalamak,

d) Bıçaklara hareket vererek köşebentin işaretli kısımlarından kesilmesini sağlamak,

e) Kesilen parçaları tezgahtan almak ve ölçme aletleriyle kesim ölçülerini kontrol etmek,

f) Kesimden önce kesilecek köşebentleri işaretlemek,

g) Tezgahta meydana gelen arızaları tamir etmek,

h) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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