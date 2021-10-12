Poliüretan Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Poliüretan Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Poliüretan Makinesi Operatörü ne iş yapar, Poliüretan Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Poliüretan Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Poliüretan Makinesi Operatörü Tanımı;

Sıvı veya plastik kıvamdaki poliüretan esaslı malzemeyi uygun miktarlar da oranlayarak yüksek basınçla uygulama yüzeyine püskürtme işlemini yapan kişidir.

Poliüretan Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Poliüretan Makinesi Operatörü Maaşları

Poliüretan Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Poliüretan Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4170- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Poliüretan Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Poliüretan Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Poliüretan Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Poliüretan Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Poliüretan Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Poliüretan Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Poliüretan Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8142.47 olarak belirlenmiştir



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