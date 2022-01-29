Portföy Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Portföy Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Portföy Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Portföy Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Portföy Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Portföy Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Portföy Yöneticisi Maaşları

Portföy Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 13625_TL'dir. En düşük Portföy Yöneticisi maaşı 10250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Portföy Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2413.12

Meslek Adı :

Portföy Yöneticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Finans Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yatırımcının mali durumu, risk profili, yatırım süresi ve beklentileri doğrultusunda en uygun portföylerin oluşturulması, takip edilmesi ve yönetilmesinden sorumlu kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Portföy Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçları fon kaynaklarını oluşturmak,

b) İşletmeye kâr getirecek yatırım alanları bulmaya çalışmak,

c) Kaynakların en üst düzeyde kâr getirdiğini düşündüğü alanlara yatırılmasını önermek,

d) Hisse senetlerine ne miktarda kâr payı verileceği konusunda öneride bulunmak,

e) Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yapmak,

f) Bu görevleri yerine getirirken borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanmak, haber ajanslarını izlemek

g) Müşterilerin yatırım hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirmek,

h) Yatırım eylem planlarının sürdürülmesini sağlamak,

i) Yatırım performansını gözden geçirmek,

j) Hedef ve varlık tahsis modelleri dahil olmak üzere, ekonomik ve sektör analizlerine dayalı piyasa değişikliklerini tahmin etmek,

k) Mevcut tahsisatların uygunluğunu sağlamak için müşterilerle görüşmelerde bulunmak,

l) Belli bir sektördeki çeşitli menkul değerlerin görece kalitesini değerlendirmek ve karşılaştırmak,

m) Portföydeki varlıklarla ilgili potansiyel riskleri önlemek veya azaltmak için eylem planları hazırlamak,

n) Yerel ve global piyasaları takip ederek gelişmeler doğrultusunda varlıklar için gerekli güncellemeleri yapmak,

o) Portföy yönetim işlemlerinin prosedürler, iş stratejisi ile ticari ve düzenleyici kurallara uygun olmasını sağlamak,

p) Piyasa eğilimleri, trend ve koşulları ile ilgili müşterilere tavsiyede bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek,

q) Ekip üyelerinin denetimini sağlamak,

r) Aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlayıp üst yönetime sunmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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