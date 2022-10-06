Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi Tanımı;
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Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi Maaşları
Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
7535.10
Meslek Adı :
Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Kürklü derilerin kaba kıllarını kesip altındaki kıllarla aynı uzunluğa getiren kişidir. Görev ve İşlem Basamakları :
Post Ayıklama ve Tıraşlama işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bir kiriş üzerinde deriyi kürk kısmı yukarı gelmek üzere çivileyerek; gevşek tüyleri almak,
b) İki tutamaklı kör ağızlı bir bıçakla vura vura tüyleri yatıştırmak,
c) Bütün deri yüzündeki tüyleri ince, keskin kenarlı bir bıçak, makas veya kırkma makasıyla aynı boyda tıraş etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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