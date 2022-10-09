Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) Tanımı;

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Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) Maaşları

Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.90

Meslek Adı :

Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kristal şekeri preslemek suretiyle küp ve kesme şeker imal eden bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pres İşçisi (Küp ve Kesme Şeker) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şekillendirme kalıplarını seçerek makinedeki yerine takmak,

b) Makinede gerekli ayarları yaparak, makineyi çalıştırmak,

c) Kristal şekerin bant vasıtasıyla tesise gelip şekillendirme kalıplarında otomatik olarak şekillenmesine nezaret etmek,

d) Tesisisin bakım ve tamirini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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