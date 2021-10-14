Pres Operatörü (Yağ) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Pres Operatörü (Yağ) görev tanımı nedir, Pres Operatörü (Yağ) ne iş yapar, Pres Operatörü (Yağ) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pres Operatörü (Yağ) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pres Operatörü (Yağ) Tanımı;

Yağlı tohum, meyve ve diğer bitkilerden yağ çıkaran kişidir.

Pres Operatörü (Yağ) Maaşı Ne Kadar? 2021 Pres Operatörü (Yağ) Maaşları

Pres Operatörü (Yağ) maaşı ortalama aylık 3.350- TL’dir. En düşük Pres Operatörü (Yağ) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.180 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pres Operatörü (Yağ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pres Operatörü (Yağ) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Pres Operatörü (Yağ) Ne İş Yapar?

Pres Operatörü (Yağ) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pamuk, ayçiçeği tohumu, soya fasulyesi, yer fıstığı, zeytin ve diğer sebze ve tohumlardan yağ çıkartmada kullanılan bir kırıcı veya hidrolik presi çalıştırmak,

b) Yağın çıkartacağı malzemeleri makineye yükler ve makineyi çalıştırarak malzemenin yağını çıkartmak,

c) Başka metotlarla yağ çıkartmak,

d) Belirli bir sebze veya tohumdan yağ çıkartma işleminde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pres Operatörü (Yağ) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Pres Operatörü (Yağ) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pres Operatörü (Yağ) mesleğinin meslek kodu 8160.91 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Pres Operatörü (Yağ) maaşlarına ek sizlerde Pres Operatörü (Yağ) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?