Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü görev tanımı nedir, Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü ne iş yapar, Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü Tanımı;

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Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşları

Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.64

Meslek Adı :

Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları otomatik olarak frezeleyen, delen, raspalayan ve raybalayan manyetik yada delikli bantla idare edilen programlı bir tezgahı ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı ?Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tespit parçasını makinenin yatağına vidalamak ve metali tespit parçasının üzerine yerleştirmek,

b) Kesici bıçakları bıçak tutucusuna takmak ve bıçakları makinenin mengenesine yerleştirmek,

c) Çalıştırma bandını okuma yerine yerleştirmek, d) Kesici bıçakların göstergelerini çevirerek istenilen ayar noktasına getirmek,

e) Anahtarları işlem durumuna getirmek ve tezgahı çalıştırmak,

f) Kesici bıçakları, sıkıştırma parçalarının yerlerini değiştirebilmek ve gerekirse metali tespit parçasına yeniden yerleştirebilmek,

g) Makinenin çalışmasını gözlemek, işlemin resme yada diğer özelliklere uygunluğunu kontrol etmek ve programlama kusurlarını rapor etmek,

h) Otomatik programlama arıza yaptığında yada tezgah görevini iyi yapmadığında tezgahın besleme cihazlarını ve hızını ayarlayabilmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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