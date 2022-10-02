Prototip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Prototip İşçisi görev tanımı nedir, Prototip İşçisi ne iş yapar, Prototip İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Prototip İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Prototip İşçisi Tanımı;

__

Prototip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Prototip İşçisi Maaşları

Prototip İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Prototip İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Prototip İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.23

Meslek Adı :

Prototip İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mamülün seri üretim öncesinde çalışır prototipini (bir örneğini) yapmak üzere, kalite ?geometri normlarına uygun olarak teknik resim veya numune üzerinden çalışarak, dış ve iç tedarikçilerden gelen parçaları punta kaynağı ve gazaltı kaynağı ile birleştirerek prototipi oluşturan, gerekirse değişiklikler önerip uygulayan ve bu prototipin gerçek ölçülere uygunluğunu test eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Prototip İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Prototip üretim uzmanlarından gelen tasarı çizim ve konstrüksiyonu hazırlanmış olan işi almak,

b) İşe uygun olarak malzeme, çeşitli takım aletler, el aletleri, parçaları temin etmek,

c) İşin gereği olarak belli durumlarda tek başına ya da iş dağılımı yaparak işi yürütmek,

d) Dış ve iç tedarikçilerden gelen parçaları tasarı çizime ve kalite geometri normlarına uygun olarak (gerekiyorsa kesmek) punta kaynağı ve gazaltı kaynağı ile birleştirerek üretimi yapmak,

e) Gerekli durumlarda iş üzerinde önerilerde bulunup değişiklikler yapmak, yaptırmak,

f) Tasarlanan ürünün gerçek ölçü, tolerans ve görünümüne uygun çalışır prototip örneğini oluşturmak,

g) Seri üretim öncesi hazırlanmış prototipi ölçüm cihazı ve gerekli testlerden geçirmek,

h) Çalışılan yerin, kullanılan tezgah ve donanımın günlük temizlik ve bakımını yapmak,

i) Gerekli durumlarda üretime destek olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?