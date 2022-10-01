Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) görev tanımı nedir, Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) ne iş yapar, Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) Tanımı;

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Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2022 Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) Maaşları

Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.08

Meslek Adı :

Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kompresöre bağlı çekiçlerden faydalanarak çelik levha, kiriş ve kolonları perçinleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Perçin kılavuzunu seçip çekicin ucuna yerleştirmek,

b) Gerekirse parçaları hizalamak,

c) Perçinleri deliklere yerleştirir veya bu işi yardımcılarına yaptırmak,

d) Yardımcının ağır bir metal aletle karşılık tuttuğu bir metal göbek veya perçin çivisinin başını çekiçle ezerek şişirmek,

e) Perçin tabancasının tetiğine basarak kılavuzu perçine vurdurur ve perçin başını ezerek gevşek perçinleri başlarını keserek yerinden çıkarmak,

f) Matkapla delik delebilir, delikleri raybalayabilir ve levhalara kalafat yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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