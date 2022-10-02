Pürmüzcü-Makine İle Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pürmüzcü-Makine İle görev tanımı nedir, Pürmüzcü-Makine İle ne iş yapar, Pürmüzcü-Makine İle olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pürmüzcü-Makine İle mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pürmüzcü-Makine İle Tanımı;

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Pürmüzcü-Makine İle Maaşı Ne Kadar? 2022 Pürmüzcü-Makine İle Maaşları

Pürmüzcü-Makine İle maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pürmüzcü-Makine İle maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pürmüzcü-Makine İle iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.65

Meslek Adı :

Pürmüzcü-Makine İle

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metali oksiasetilen veya diğer gaz aleviyle çeşitli şekillerde kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pürmüzcü (Makine ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesme işlemini yöneltmek üzere makineye kılavuz takmak,

b) Pürmüzü yakıp gaz akışını düzenleyerek alevin boyunu ayarlamak,

c) Pürmüzü kesme çizgileri üzerinde elle ilerletip alevi çizgiler üzerinde istenilen süratle otomatik olarak yürüten kontrolları çalıştırmak,

d) Kullanılan makinenin tipi üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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