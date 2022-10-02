Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) görev tanımı nedir, Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) ne iş yapar, Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) Tanımı;

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Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.18

Meslek Adı :

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü motorlu aracın radyatörlerin tamir, bakım ve montaj işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Radyatörde, su sızıntısı olup olmadığını gözlemleyerek kontrol etmek,

b) Radyatördeki suyu (antifriz) boşaltmak, araç üzerinden radyatörü sökmek,

c) Radyatörü su havuzuna tamamen batırarak hava basmak suretiyle, çatlak, delik, çürük vb arızaları tespit etmek,

d) Su sızıntısına neden olan arızayı gidermek için bakırdan imal edilmiş mamul ise lehim, alüminyumdan imal edilmiş mamul ise alüminyum kaynağı yapmak,

e) Tamir sonrasında radyatörü tekrar su havuzuna batırarak hava basmak suretiyle arızanın giderilip giderilmediğini kontrol etmek,

f) Yenilenmesi gereken radyatörü yeni radyatör ile değiştirmek,

g) Arızası yapılan yada yenilenmesine karar verilen radyatörü araca monte etmek,

h) Radyatöre yeteri kadar su ile doldurmak,

i) Aracı çalıştırarak, sistemin normal çalışıp çalışmadığı ve kontrol etmek,

j) Yeni takılan radyatör için garanti belgesi tanzim etmek,

k) Yapılan işlemlerle ilgili hesap çıkarmak, fatura veya satış fişi tanzim etmek.

l) Yapılan işlemler hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

m) Aracın müşteriye tesliminde ücret tahsili yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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