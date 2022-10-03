Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı görev tanımı nedir, Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı ne iş yapar, Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı Tanımı;

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Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı Maaşları

Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.14

Meslek Adı :

Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Radyo veya televizyon alıcılarının tamir işlerini atölyede veya kullanıldığı yerde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterinin şikayetini dinlemek,

b) Arıza teşhis yöntemini belirlemek,

c) Arızayı lokalize etmek,

d) Mekanik bölümleri kontrol etmek,

e) Onarılacak radyo veya televizyonun şemasını incelemek,

f) Çeşitli ölçme aletleri kullanarak bozukluğun kaynağını saptamak,

g) Bozuk parçayı onarır veya yerine yenisini takmak,

h) Kablo bağlantılarını yeniler veya yeniden lehim yapmak,

i) Alıcı cihazın ses ve/veya görüntüsünü ayarlamak,

j) Alıcı cihazın antenini kurar ve ayarlamak,

k) Sistem ünitelerinin ayarlarını yapmak,

l) Sistemin deneme çalıştırmasını yapmak,

m) Atölye giriş fişi, müşteri hizmet fişi, garanti belgesi düzenlemek, vb.görev ve işlemleri yapmak,

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