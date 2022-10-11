Rafineri Kontrol Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rafineri Kontrol Elemanı görev tanımı nedir, Rafineri Kontrol Elemanı ne iş yapar, Rafineri Kontrol Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rafineri Kontrol Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rafineri Kontrol Elemanı Tanımı;

__

Rafineri Kontrol Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Rafineri Kontrol Elemanı Maaşları

Rafineri Kontrol Elemanı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Rafineri Kontrol Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rafineri Kontrol Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.30

Meslek Adı :

Rafineri Kontrol Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çözelti hazırlama üniteden numune alma, analiz sonuçlarını değerlendirme, fiziksel kontrol yapma, tanklarda seviye ölçümü yapma, bakım sonrası atıkları temizleme, proseste havayı bileşenlerine ayırma, kirli suyu arıtma, proses suyunu üretime hazırlama ve proses suyunu üretimde kullanma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kum Ocağı İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütle ölçümü yapmak

b) Hacim ölçümü yapmak

c) Fiziksel değişimleri incelemek

d) Kimyasal değişimleri incelemek

e) Çözelti hazırlamak

f) Katıları İncelemek

g) Sıvıları İncelemek

h) Gazları İncelemek

i) Proseste havayı bileşenlerine ayırmak

j) Kirli suyu arıtmak

k) Proses suyunu üretime hazırlama

l) Proses suyunu üretimde kullanmak

m) Tanklarda seviye ölçümü yapmak

n) Bakım sonrası atıkları temizlemek

o) Üniteden numune almak

p) Analiz sonuçlarını değerlendirmek

q) Fiziksel kontrol yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?