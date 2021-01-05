Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun yeni hedefi ne olacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yavuz'u öldüren Ramo, kendine belirlediği yeni hedef ile yola koyuluyor. Bolca aksiyon sahnelerinin yaşandığı fragmanda Ramo'nun yeni hedefinin ne olacağı izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.