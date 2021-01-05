Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun yeni hedefi ne olacak?
SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
RAMO DİZİSİNİN KONUSU
Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım (Ramo)
Esra Bilgiç – (Sibel)
Olgun Şimşek – (Cihangir)
İlker Aksum – (Hasan)
Yiğit Özşener – (Yavuz)
İdil Fırat – (Fidan)
Devrim Özkan – (Nehir)
Mustafa Yıldıran – (Doğu)
Pelin Körmükçü – (Ahsen)
Efsane Odağ – (Afet)
Sacide Taşaner - (Sebahat)
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