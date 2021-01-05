  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!

Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan Balca ile akşam yemeği yerken Eda ise Seymen ile birlikte yan masada yemek yiyerek Serkan'ı kıskandırmaya çalışıyor. Serkan daha fazla dayanamayıp Prens Seymen'e yumruk atarken Eda'nın bulduğu not izleyiciyi meraklandırıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!

FİLMİN OYUNCULARI

-Hande Erçel (Eda Yıldız)
-Kerem Bürsin (Serkan Bolat)
-Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)
-Anıl İlter (Engin Sezgin)
-Bige Önal (Selin Atakan)
-Melisa Döngel (Ceren Başar)
-Elçin Afacan (Melek Yücel)
-Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)
-İsmail Ege Şaşmaz (Kaan Karadağ)
-Sitare Akbaş (Figen Yıldırım)
-Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek)
-Başak Gümülcineoğlu (Pırıl Baytekin)
-Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)
-Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)
-Dorukhan Kenger (Cenk)
-Yusuf Arat (Ahmet)
-Ahmet Somers (Alptekin Bolat)
-İlkyaz Arslan (Leyla )

Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran annesini bulabilecek mi?Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran annesini bulabilecek mi?

Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Biricik'in akıl almaz ayırma planı!Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Biricik'in akıl almaz ayırma planı!

Alev Alev 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Rüya ve Ömer'in aşkı alevleniyor!Alev Alev 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Rüya ve Ömer'in aşkı alevleniyor!

Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?

 

05 Ocak 2021 Salı 09:18
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!
Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!
Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Biricik'in akıl almaz ayırma planı!
Sol Yanım 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Biricik'in akıl almaz ayırma planı!
Alev Alev 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Rüya ve Ömer'in aşkı alevleniyor!
Alev Alev 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Rüya ve Ömer'in aşkı alevleniyor!
Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?
Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı | Stajerlerin yarışında kim kazanacak?
Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Yılmaz'ın ölümü herkesi derinden sarsıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Yılmaz'ın ölümü herkesi derinden sarsıyor!
Çukur 4. sezon 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Cengiz bir oğlunu daha mı kaybediyor!
Çukur 4. sezon 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Cengiz bir oğlunu daha mı kaybediyor!
Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı!
Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı!
Enis Arıkan Show'un ilk fragmanı yayınlandı!
Enis Arıkan Show'un ilk fragmanı yayınlandı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, kaza mı yapacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, kaza mı yapacak?
Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman, Targun Hatun için ne karar verecek?
Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman, Targun Hatun için ne karar verecek?