Raspacı (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Raspacı (Gemi) Maaşları ve İş İlanları

Raspacı (Gemi) görev tanımı nedir, Raspacı (Gemi) ne iş yapar, Raspacı (Gemi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raspacı (Gemi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raspacı (Gemi) Tanımı;

Kirli , yağlı, deforme olmuş boyaları ve korozyona uğramış paslı metalleri el aletleri (kazıma raspası, tel fırça, çekiç, spiral zımpara gibi) ve yüksek basınçlı hava ile aşındırıcılar (grid, , kum garnit gibi) kullanılarak yüzeylerinin boya yapılmasına hazırlanmasını sağlayan kişidir.

Raspacı (Gemi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Raspacı (Gemi) Maaşları

Raspacı (Gemi) maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Raspacı (Gemi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raspacı (Gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Raspacı (Gemi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Raspacı (Gemi) Ne İş Yapar?

Raspacı (Gemi), çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plan ve keşif amirlerinin iş emirlerini incelemek,

b) Havuzların, gemi ve vasıtalarının , karina ve faça bölgelerinin boyanabilmesi için yapılan işlemler için ön hazırlık yapmak,

c) Gemi karina ve faça bölgelerinde oluşan midye ve böcekleri el aletleri ( kazma, raspa) ile temizlemek,

d) Karina bölgesinin tuzdan arındırılması amacıyla yüksek basınçlı su jeti ile yıkamak,

e) Karina yüzeyini boya, pas, yağ ve kirden arındırmak için yüksek basınçlı hava ile püskürtülen arındırıcılar vasıtasıyla yüzeyin temizlenmesini sağlamak,

f) Yeni gemi inşaa bloklarını karada yüksek basınçlı hava ile çeşitli arındırıcılar kullanarak metal yüzeydeki kir, pas, kaynak curuflarından temizlemek,

g) Ağaç, cunife boru gibi paslanmaz yüzeylerde deforme olmuş boyaları yüksek basınçlı su jeti ile temizlemek,

h) Sarnıç ve tankların içersindeki deforme olmuş boyaların, pas ve pitiglerin temizlenmesi ve raspa yapılması için yüksek basınçlı hava ile aşındırıcılar (kum, grid, garnid, olivin kumu vb.) kullanarak yüzeyin temizlenmesini sağlamak,

i) Kalite kontrol bölümü ile birlikte kontrolleri yapıp boya işlemini yapacak birime teslim etmek,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Raspacı (Gemi) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Raspacı (Gemi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Raspacı (Gemi) mesleğinin meslek kodu 7224.14 olarak belirlenmiştir



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