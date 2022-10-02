Reçine Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reçine Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Reçine Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Reçine Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reçine Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reçine Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Reçine Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Reçine Hazırlama İşçisi Maaşları

Reçine Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Reçine Hazırlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reçine Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.23

Meslek Adı :

Reçine Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mekanik karıştırıcıda , saf reçineye kimyasal maddeler katarak istenilen kıvamda reçine hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reçine Hazırlama İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saf reçine ve kimyasal (kalsit, kryolit, titan) ve yardımcı kimyasal maddelerin stoklarından temin etmek,

b) Reçineyi hazırlamada kullanılan kimyasal ve yardımcı maddelerin stok takibini yapmak azalan stokları amirine bildirmek,

c) Günlük kullanılacak saf reçine kimyasal ve yardımcı kimyasal maddeleri belirlemek,

d) Reçine arabasına iş emrinde belirtilen miktar ve oranlarda saf reçine ve yardımcı kimyasalları hazırlamak,

e) Karışımı hazırlanan reçine arabasını mekanik karıştırıcının (Mikser) altına sürmek, mekanik karıştırıcıyı çalıştırmak,

f) Üretim esnasında reçine arabalarının takibini yapmak, reçine karışımı takviye etmek,

g) Hazırlanan reçinenin istenilen kıvamda olup olmadığının kontrolünü yapmak, reçine ve diğer kimyasallarda gözlenen farklılık ve problemleri üretim sorumlusuna bildirmek,

h) Hazırlanan yapıştırıcı malzemeyi (reçine ) kumlama bölümüne aktarılmasını sağlamak,

i) Reçine hazırlama alanının temizliğini yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. benzeri görev ve işlemleri yerine getirir.

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