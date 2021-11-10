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Refrakter Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Refrakter Ustası Maaşları ve İş İlanları

Refrakter Ustası refrakterin sıcak ve soğuk tamir, bakım ve uygulama işlerini yapan ve yaptıran, gerekli ekipman malzeme ve ekipleri organize eden, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten ve yürütülen faaliyetleri raporlayan nitelikli kişidir. Refrakter Ustası maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Refrakter Ustası maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Refrakter Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Refrakter Ustası Maaşları ve İş İlanları

Refrakter Ustası görev tanımı nedir, Refrakter Ustası ne iş yapar, Refrakter Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Refrakter Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Refrakter Ustası Tanımı

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde el aletleri ve muhtelif makineler kullanarak çalışan, çalışılan yeri düzenleyen, çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, işin esasına uygun olarak malzemeleri belirleyen, refrakterin sıcak ve soğuk tamir, bakım ve uygulama işlerini yapan ve yaptıran, gerekli ekipman malzeme ve ekipleri organize eden, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten ve yürütülen faaliyetleri raporlayan nitelikli kişidir.

Refrakter Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Refrakter Ustası Maaşları

Refrakter Ustası maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Refrakter Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Refrakter Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Refrakter Ustası İş İlanları İçin Tıklayın

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Refrakter Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Refrakter Ustası Ne İş Yapar?

Refrakter Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak 
b)    Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak 
c)    Çalışılan yeri düzenlemek 
d)    Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
e)    Refrakter işlerini yapmak 
f)    Refrakter işleri öncesinde kontrol ve hazırlıkları yapmak 
g)    Refrakter söküm işlemlerini yaptırmak 
h)    Refrakter uygulama işlemlerinin yapılmasını sağlamak 
i)    Refrakter uygulaması sonrasında kontrolleri yapmak 
j)    İş organizasyonu yapmak 
k)    Uygulama için gerekli malzemeleri ve ekipmanı hazırlamak  
l)    Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Refrakter Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Tuğla Örme Ustaları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Refrakter Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Refrakter Ustası mesleğinin meslek kodu 7112.12 olarak belirlenmiştir

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