Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) görev tanımı nedir, Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) ne iş yapar, Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; remayöz makinesini dikime hazırlayan, dikim öncesi hazırlıkları yapan, çeşitli örgü tekniklerine uygun may takibi ile model parçalarını birleştiren, ölçüm yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek



Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2021 Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Maaşları

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Ne İş Yapar?

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

b) İş organizasyonu yapmak

c) İş öncesi hazırlıkları yapmak

d) Makinenin temizlik işlemlerini yapmak

e) Makineyi yağlamak

f) Teknik föyü incelemek

g) Ürün parçalarını incelemek, hata ve eksikleri tespit etmek

h) Remayöz makinesini dikişe hazırlamak

i) Model parçalarını birleştirmek

j) İşaretleme yapmak

k) Ürün oluşturmak

l) Ölçü kontrolü yapmak

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) mesleğinin meslek kodu 8153.19 olarak belirlenmiştir

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