Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni görev tanımı nedir, Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni ne iş yapar, Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Tanımı;

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Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni Maaşları

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.09

Meslek Adı :

Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Baskısı yapılacak kitap, dergi, broşür, gazete, afiş vb. materyalin orijinalini filme çekerek, bilgisayar ortamında film kartına ters çıktı alan, renk ayırımı yapan, baskıya esas kalıpları (klişe) hazırlayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Basılması istenen materyalleri (asıl örnekleri) özelliklerine göre sınıflandırmak,

b) Repro tekniğinde kullanılan filmler arasında uygun olanını seçmek,

c) Kamerayı istenilen baskı boyutlarına göre ayarlamak, filmi çekmek,

d) Çekilen filmde istenmeyen kısımları çıkartmak ve leke izlerini gidermek (rötuş yapmak),

e) Klişeyi çinko klişe emülsiyon dökümünden önce "0" numara su zımparası ile temizlemek,

f) Klişe kopya eriği hazırlamak veya hazırlatmak,

g) Filmin emülsiyonu ile çinkonun emülsiyonunun çakıştırılması için pozlandırma yapmak, klişeyi akar su altına tutarak, poz görmeyen yerdeki emülsiyonu yıkamak,

h) Pozlandırmadan sonra filmi banyo etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni maaşlarına ek olarak sizlerde Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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