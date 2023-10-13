Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu ürünlerde katkı maddelerine yasak geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu ürünlerde katkı maddelerine yasak geldi!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile bazı yöresel ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımı yasaklandı.

BU GIDALARDA KATKI MADDESİ KULLANIMI TEK TEK YASAKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle gıdalarda kullanılmasına izin verilen katkı maddelerinin listesi, kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yöresel ürünlerde katkı maddelerine yasak geldi!

Buna göre "Türkiye'de üretilen bazı ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri" başlıklı ekin kapsamı genişletilerek, kaymak, tahin, baklava, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri yöresel ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımı yasaklandı. Renklendirici olarak bilinen titanyum dioksitin kullanımı da yasaklanırken, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren bu katkı maddesini içeren gıda üretilemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yöresel ürünlerde katkı maddelerine yasak geldi!

Yönetmeliğe göre yumuşak taze peynirler dışındaki olgunlaştırılmamış peynirlerde, yönetmelik Grup 1'de yer alan katkı maddeleri (kalsiyum klorür hariç), fosforik asit-fosfatlar ve polifosfatlar kullanılamayacak. Döner ve kanatlı dönerde (çiğ halde/hazırlanmış et karışımı) kıvam artırıcı fonksiyonu ve su tutma özelliği olan bazı "E" kodlu katkı maddeleri yer alamayacak. Fermente sucuklarda emülgatörler, ısıl işlem görmüş et ürünlerinde de kıvam artırıcı fonksiyonu ve su tutma özelliği olan "E427 (Cassia gum, Sinameki gam)" kodlu katkı maddesinin kullanımı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yöresel ürünlerde katkı maddelerine yasak geldi!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yöresel ürünlerde katkı maddelerine yasak geldi!

Pastırma kaplamasında renklendirici kullanılmayacak

Pastırmanın kaplamasında ve yöresel helvalarda (peynir, saray, çekme, tahin, yaz helvaları ve benzeri) renklendirici kullanılamayacak.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, gıda işletmecilerinin yönetmelik hükümlerine 1 Nisan 2024 tarihine kadar uyum sağlamaları gerekiyor. Öte yandan, 30 Haziran 2013 tarihli Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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