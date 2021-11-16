Restoran Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Restoran Müdürü Maaşları ve İş İlanları

Restoran Müdürü görev tanımı nedir, Restoran Müdürü ne iş yapar, Restoran Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Restoran Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Restoran Müdürü Tanımı;

Konuklara yemek ve yatacak yer sağlamak için bir otel, restoran yada moteli kendi adına yada ortak olarak çalıştıran kişidir

Restoran Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Restoran Müdürü Maaşları

Restoran Müdürü maaşı ortalama aylık 4.880- TL’dir. En düşük Restoran Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.230- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoran Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Restoran Müdürü İş İlanları İçin Tıklayın

Restoran Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Restoran Müdürü Ne İş Yapar?

Otel ve Restoran İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabul, yatacak yer ve ağırlama hizmetlerinin yapılmasını temin etmek,

b) Kredi politikasına ve müşterinin durumuna göre oda ücretlerinin istenmesine karar vermek,

c) Yemek salonunun, mutfağın, ambarın ve diğer bölümlerin temiz tutulmasını ve sağlık kurallarına uygun olmasını sağlamak,

d) Otel bütçesinin hazırlanmasına ve harcamalara izin vermek,

e) Yiyecek , donatım ve eksiklikleri satın almak,

f) Personeli eğitebilir, öğretebilir, işe alabilir ve işten çıkarabilir,

g) Rezervasyon yapabilir, konukların ücretlerini alabilir,ve makbuz verebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Restoran Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Restoran Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Restoran Müdürü mesleğinin meslek kodu 1412.05 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Restoran Müdürü maaşlarına ek sizlerde Restoran Müdürü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?