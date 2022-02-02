Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) Maaşları

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) maaşı ortalama olarak aylık 13250_TL'dir. En düşük Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) maaşı 8000_TL, En yüksek ise 18500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2651.29

Meslek Adı :

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Görsel Sanatçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının ve sanat eserlerinin belgelenmesi, bu varlıkları tehdit eden veya edebilecek olan yıpratıcı etmenleri ve bozulmaları tes?his ederek özgünlüğünü bozulmadan, uygun koruma ve onarım (konservasyon ve restorasyon) yöntemlerini belirleme ve uygulaması işlemlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Koruma ve onarımı yapılacak kültür varlıklarının bozulma risklerini belirlemek,

b) Çürümeyi durdurmak veya sanat eserlerinin gerçek görünümü ortaya çıkarmak için yapılacak restorasyon maliyetlerini belirlemek,

c) Koruma ve onarım sürecinde kullanılmak üzere kaynak ve malzeme sağlamak,

d) Tarihi binaların restorasyonu, onarımı ve korunması konusunda mimarlarla işbirliği yapmak,

e) Koruma, onarım ve bakımı yapılacak varlıkların özgün biçim ve malzemesine uygun olarak alçılanma işlemini, duvar resmi ve ahşap profillerini yapmak,

f) Müzelerde, kütüphanelerde ve sit alanlarında, yıpranmış tabiat ve kültür çalışmaları yapmak,

g) Müzelerdeki varlıkların bozulmalarını önlenmesi konusunda danışmanlık yapar ve çalışmalar yürütmek,

h) Taşınmaz nitelikteki anıtsal yapıların ( hamam, cami, kervansaray, saray ve sivil konut örnekleri) temizlenmesi, bir araya getirilmesi, eksik kısımların tümlenmesi ve nasıl korunacağı ile ilgili çalışmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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