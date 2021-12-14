Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) görev tanımı nedir, Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Tanımı;

Üzerine metal talaşı almağa mahsus, taret halinde birden çok bıçaklar tespit edilmiş olan ve elektrik gücü ile çalışan bir tezgahı ayar eden ve çalıştıran kişidir.

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama aylık 5.750 - TL’dir. En düşük Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Ne İş Yapar?

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek parçanın proje ve diğer şartnamelerini incelemek,

b) Takım seçer ve bunları tezgahın gereken yerlerine bağlamak,

c) Metali bağlama aynası, tespit aparatı ve diğer bağlama aparatları ile doğru bir tarzda torna tezgahına bağlamak,

d) Kılavuzlarını ve tahdit parçalarını gerekli limitlere göre ayarlamak ve takımların hareketini kontrol etmek,

e) Metale verilecek devrin limitini tayin etmek ve tezgahı çalıştırmak,

f) Talaş bıçaklarından her birini sıra ile metalin içine doğru veya metal boyunca ilerletmek için tezgahı el çarkları ile veya otomatik kontrol ayarlarını yaparak otomatik olarak çalıştırmak,

g) Bıçakların yanlarına akıtılan yağ miktarını kontrol etmek,

h) Ölçme aletleri yardımı ile talaş alma işleminin seyrini kontrol etmek ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,

i) Tezgahı bir operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar edebilir. Tezgah takımlarına ağız açabilir ve bunları bileyebilir. Belirli tipteki bir revolver tezgahında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleğinin meslek kodu 7223.69 olarak belirlenmiştir

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