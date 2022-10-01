Rezistans Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rezistans Kaynakçısı görev tanımı nedir, Rezistans Kaynakçısı ne iş yapar, Rezistans Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rezistans Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rezistans Kaynakçısı Tanımı;

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Rezistans Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Rezistans Kaynakçısı Maaşları

Rezistans Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rezistans Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rezistans Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.11

Meslek Adı :

Rezistans Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Akım uçları arasına yerleştirilen yada merdane uçlarının arasına preslenen metal parçalardan geçen elektrik akımı ile sağlanan ısı ile metal parçaları bir makinede eritip irtibatlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rezistans Kaynakçısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çizimleri ve diğer özellikleri incelemek,

b) Kaynak yapılacak metal parçaları akım uçları arasına hazırlayarak yerleştirmek yada yatağına koymak,

c) Akım uçlarından yada merdane uçlarından akımın geçmesi için makineyi çalıştırmak,

d) Kaynak noktasında, rezistanstan geçen elektrik akımı ile ısı sağlayarak ve basınç altında tutarak metali eritmek için belirli bir zaman kumandaları çalıştırmak,

e) Kaynak yapılan parçaları temizleyip düzeltmek,

f) Punta, çok uçlu punta alın kaynağı ve yakma alın kaynağı makinelerini çalıştırabilir ve buna göre sınıflandırabilir. Pirinç kaynağı yapılan rezistans kaynak makinesini çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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