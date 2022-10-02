Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) Tanımı;

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Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) Maaşı Ne Kadar? 2022 Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) Maaşları

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.25

Meslek Adı :

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist), baskı makinesini baskıya hazırlama, baskı yapma, baskı makinesi ve malzemelerini kontrol etme işlemlerini,kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Baskı malzemelerini temin etmek,

c) Basit arızaları gidermek, büyük arızaları yetkiliye bildirmek,

d) Baskı makinesinin bakımının yapılmasını sağlamak,

e) Baskı makinesi ve malzemelerini kontrol etmek,

f) Raport ve rakle basınç/pres ayarı yapmak,

g) Şablonları yataklara, rakleleri şablonlara ve boya otomatik çubuklarını şablonlara takmak,

h) Boya fıçılarını sıralayarak pompaya fıçıdan boya çekmek,

i) Kumaşı makineye takmak ve desene göre ortalamak,

j) Makineye kola/zamk vermek,

k) Kurutma sıcaklığı ayarı ve açıcıların ayarlarını yapmak,

l) Şablonları silmek ve şablonlara boya vermek,

m) Kurutma fanlarını ve baskı makinesini çalıştırmak,

n) Desen ayarı yapmak,

o) Baskıyı ve desen ayarlarını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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