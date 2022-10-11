Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı görev tanımı nedir, Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı ne iş yapar, Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı Tanımı;

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Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı Maaşları

Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.21

Meslek Adı :

Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

rüzgâr güç sistemi işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak üstleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda mekanik ve elektriksel alt sistem bileşenlerinin saha montajının yapılmasına katkıda bulunan, çalışılan yerin ve kullanılan ekipmanın bakım ve temizliğini üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Mekanik ve elektriksel alt sistem bileşenlerinin saha montajının yapılmasına katkıda bulunmak

e) Saha hazırlık çalışmalarını yapmak

f) Sistem kurulumuna katkıda bulunmak

g) Bağlantı ve sistem kontrollerine katkıda bulunmak

h) Bakım onarım çalışmalarına katkıda bulunmak

i) Olası bir müdahaleden önce sistemin durumunun ölçülmesi çalışmalarına katkıda bulunmak

j) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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