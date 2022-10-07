Sabun İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sabun İmalat Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Sabun İmalat Makinesi Operatörü ne iş yapar, Sabun İmalat Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sabun İmalat Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sabun İmalat Makinesi Operatörü Tanımı;

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Sabun İmalat Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sabun İmalat Makinesi Operatörü Maaşları

Sabun İmalat Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Sabun İmalat Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sabun İmalat Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.98

Meslek Adı :

Sabun İmalat Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sabun hammaddelerini hazırlama, üretim aşamaları ve ambalajlama yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sabun İmalat Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) El ?banyo sabun üretim hammaddelerini oluşturmak,

b) El ?banyo sabunu üretimi yapmak

c) Sabunu üretimi kaynatma kazanlarını kullanmak

d) Eşanjör makinesini kullanmak

e) Menanjör makinesi kullanmak

f) Atomizer makinesi kullanmak

g) Mikser makinesi kullanmak

h) Budinözör makinesi kullanmak

i) Sabun üretim,i presleme ve kurutma makinesi kullanmak

j) Damga makinesi kullanmak

k) Sabun üretimi ürün kontrolü yapmak

l) Sabun atık maddelerini değerlendirmek

m) Sabun makineleri temizlik ve bakımını yapmak

n) Sabun ambalajlama makinelerini kullanmak

o) Sabun ambalaj malzemelerini hazırlamak

p) Sabun paketlemek

q) Kişisel hijyeni sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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