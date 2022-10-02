Saç Röle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saç Röle Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Saç Röle Makinesi İşçisi ne iş yapar, Saç Röle Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saç Röle Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saç Röle Makinesi İşçisi Tanımı;

__

Saç Röle Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saç Röle Makinesi İşçisi Maaşları

Saç Röle Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saç Röle Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saç Röle Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.71

Meslek Adı :

Saç Röle Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saç levhaları bükerek silindir şekline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Saç Röle Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bükülecek saç levhaların ölçülerine göre makine üzerinde takılı bulunan silindirler arasındaki mesafeyi ayarlamak,

b) Silindirlerin dönüş hızını düzenleyerek makineyi çalıştırmak,

c) Saç levhayı silindirler arasına sürmek,

d) Üst silindiri levha üzerine indirecek saç levhanın dönen silindirler arasında bükülmesini sağlamak,

e) Bükülen levhayı silindirler arasından çıkartmak,

f) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

g) Varil imalatında saçları bükmek gibi belirli bir işin yapılmasında veya belirli bir tip makinenin çalıştırılmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırd edilebilir. Makine üzerindeki silindirlerin pozisyonlarını değiştirerek daha önceden bükülmüş saç levhaları düzeltebilmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?