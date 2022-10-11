Saccı - maden ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saccı - maden ocağı görev tanımı nedir, Saccı - maden ocağı ne iş yapar, Saccı - maden ocağı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saccı - maden ocağı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saccı - maden ocağı Tanımı;

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Saccı - maden ocağı Maaşı Ne Kadar? 2022 Saccı - maden ocağı Maaşları

Saccı - maden ocağı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Saccı - maden ocağı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saccı - maden ocağı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.26

Meslek Adı :

Saccı - maden ocağı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Saccı - maden ocağı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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