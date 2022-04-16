Sağlık Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sağlık Bakım Teknisyeni görev tanımı nedir, Sağlık Bakım Teknisyeni ne iş yapar, Sağlık Bakım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sağlık Bakım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sağlık Bakım Teknisyeni Tanımı;

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Sağlık Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Sağlık Bakım Teknisyeni Maaşları

Sağlık Bakım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sağlık Bakım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sağlık Bakım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5321.08

Meslek Adı :

Sağlık Bakım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sağlık profesyonellerine yardımcı olarak çalışan, hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getiren, beslenme programının uygulayan, kişisel bakımı ve sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sağlık Bakım Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaları tetkik ve tedavi için hazırlamak,

b) Çalıştığı üniteyi kullanıma hazır hale getirmek,

c) Sağlık profesyonelinin uygun gördüğü durumda hastanın yürümesi ve hareket etmesine yardım etmek,

d) Sağlık profesyoneli tarafından uygun görülen beslenme ve egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

e) Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun bir şekilde saklanmasına yardım etmek,

f) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini gerçekleştirmek,

g) Hastaların başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,

h) Klinik laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etmek,

i) Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım etmek,

j) Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini almak,

k) İlgilendiği hastanın genel durumunda bir değişiklik fark ettiğinde sağlık profesyonellerine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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